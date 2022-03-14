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Yoğun kar yağışının etkili olduğu BayburtAraklı kara yolu tüm araçların geçişine kapatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt Araklı yolu kardan ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle Bayburt Araklı il yollarımız, tüm araçların ulaşımına kapatılmıştır.” denildi.

Bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı Bayburt Dağbaşı yolunda araçlar Salmankaş Tüneli'nin girişi ve diğer taraftan Çatak'ta bekletiliyor.

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