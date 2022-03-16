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Vali Epcim, bilim literatürüne Bayburt ismini yazdıran Dr. Sefalı’yı ziyaret etti

İHA

Vali Cüneyt Epcim, literatüre kazandırdığı endemik bitkilerle Bayburt'un adını dünyaya duyuran Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Sefalı'yı ziyaret etti.

Vali Epcim, bilim literatürüne Bayburt ismini yazdıran Dr. Sefalı’yı ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, literatüre kazandırdığı endemik bitkilerle Bayburt’un adını dünyaya duyuran Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Sefalı’yı ziyaret etti.
Bayburt’ta taltif töreninde ödüllendirilen öğretim üyelerinden biri de bilim literatürüne Bayburt ismini yazdıran Dr. Abdurrahman Sefalı oldu.
Vali Epcim, Bayburt’ta saptayarak Latince "Bellevalia bayburtensis Sefalı&Yıldırım" ismini verdiği “Bayburt Sümbülü” ile Arınca cinsinin endemik türü “Androsace azizsancarii Sefalı" ismiyle Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a adayan Dr. Abdurrahman Sefalı’yı üniversitedeki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Çalışmalarına ilişkin Dr. Sefalı’dan bilgi alan Vali Epcim, Bayburt ismini bilim literatürüne yazdıran başarısından dolayı teşekkür etti.
Burada yaptığı açıklamada iki endemik tür ile Bayburt ismini bilim literatürüne yazdıran Dr. Sefalı’nın çalışmalarını önemli gördüklerini ifade eden Vali Epcim, Bayburt coğrafyasının birçok endemik türe daha ev sahipliği yaptığına inandıklarını belirtti.
Dr. Sefalı’yı çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini bildiren Vali Epcim, “Dağ, taş gezerek Bayburt coğrafyasındaki endemik bitki türlerini ortaya koydu. Türk bilimine, dünya bilimine katkı sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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