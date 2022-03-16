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Bayburt’ta su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi

İHA

Bayburt’ta su ücretlerinde ikinci kez indirime gidildi

Bayburt Belediyesince su fiyatlarına yüzde 7 oranında indirim yapıldı.
Konuya ilişkin Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Vatandaş odaklı hizmetlerini sürdüren belediyemizden su fiyatlarına yüzde 7 oranında ikinci bir indirim daha geldi. Vatandaşın cebini rahatlatan ikinci indirim ile beraber suya yapılan indirim oranı toplamda yüzde 14' e ulaştı. Türkiye’de ve dünyada devam eden ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla vatandaşın yanında olmak adına şubat ayında 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürerek yüzde 7 oranında indirim yapan belediyemiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Milliyetçi Hareket Partili belediyelere su fiyatlarında indirim yapmaları talimatlarının ardından KDV indirimine ek olarak yüzde 7 oranında bir indirim daha yaptı. Bayburt Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Suya ulaşım konusunda fiyatlarımızı en makul seviyeye çekme adına gerekli adımları attık. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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