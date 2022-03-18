Başkan Pekmezci: “Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğu Çanakkale’de yedi düvele karşı gösterilmiştir”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğu Çanakkale’de yedi düvele karşı gösterilmiştir” dedi.

Başkan Pekmezci, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı ile düşmanı Çanakkale’den geçirmeyen aziz milletimiz, gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürümüştür. Bizlere düşen ise aradan geçen 107 yılın ardından, Çanakkale Şehitlerimizin bize emanet ettiği, ata mirası, milletimizin duası ile bezenmiş vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmaktır. Hafızamızı diri tutarak Çanakkale ruhunu iyi anlamalı, benimsemeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız.

Birlik ve beraberliğin en önemli güç olduğu Çanakkale’de yedi düvele karşı gösterilmiştir. Bugün rahatça yaşadığımız bu güzel topraklar kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Mirasımıza sahip çıkmak ve bunu genç nesillere aktarmak vatanımız için canlarını feda etmiş olan ecdadımıza borcumuzdur. Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’unda dediği gibi “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum."

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