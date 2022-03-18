Bayburt’un ilk sahafı Çetin öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi

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Bayburt’ta Siyasal Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından bir söyleşi programı düzenlendi.

Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye konuk olarak, Bayburt’un ilk sahafı olan Ruhlar Çetin katıldı. Hayatı ve sahaf olma sürecinin konu edildiği söyleşide Çetin, öğrencileri kitap okuma konusunda da teşvik etti. Katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Çetin, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Söyleşiye; akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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