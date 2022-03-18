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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri kar yağışı altında anıldı

İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri kar yağışı altında anıldı

Bayburt'ta şehitler soğuk ve karlı havada anılarak, unutulmadı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Şehitlik Anıtı'na çelenk konularak başladı. İstiklal Marşının okunmasıyla ve İhtiram mangasının saygı atışıyla devam eden programda Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal günün anlam ve önemi nedeniyle konuşma yaptı.
Köksal, "Çanakkale Deniz Zaferinin 107'ncü yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatan toprakları için canlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü yad etmenin büyük onurunu yaşamaktayız" dedi.
Köksal, "Çanakkale savaşını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeriyle boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiktir" diyerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale'yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürüp işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Allah ordumuzu ve bütün güvenlik güçlerimizi korusun, yar ve yardımcısı olsun. Kutsal vatan yapraklarımızı korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" Köksal'ın konuşmasının ardından Üsteğmen Mertcan Sezgin Çanakkale şehitlerini anarak, Çanakkale Zaferinin 107'ncü yıl dönümüne ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Sezgin, "Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şunu hissetmelilerdir ki ülkemizin birliğine göz diken düşmanların ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edilecektir. Bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimizdir. Manevi varlığımızdan aldığımız güçle vatanımıza yönelen her türlü tehdite karşı, her şart altında üzerimize düşen her görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz, Çanakkale sonsuza kadar geçilemeyecek, AyYıldızlı bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından anma programı şehit mezarlarına karanfiller bırakılıp, dualar edilerek son buldu.
Programa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Bayburt Tarım İl Müdürü Selami Ersen kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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