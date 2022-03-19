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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

İHA

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, Bayburt’ta düzenlenen etkinliklerle anıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında; afiş sergisi, türkü ve şiir dinletisi ile iki farklı konferans ve belgesel film gösterimi yapıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan afiş sergisinde, cephede yaşananların yansıtıldığı eserler yer aldı. Serginin hemen ardından, “Çanakkale Ruhu” ve “Çanakkale Savaşlarının Manevi Ruhu” konulu konferanslara geçildi.
Etkinlikler kapsamında, Kültür Merkezi Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen “Çanakkale Ruhu” başlıklı konferansa konuşmacı olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, “Çanakkale Savaşlarının Manevi Ruhu” konulu konferansa ise İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin katıldı. Çanakkale Savaşı’nın önemine değinilen konferanslarda; o dönemde yaşananlar, Çanakkale’de hissedilen ruh ve bugüne yansıması hakkında konuşmacılar tarafından katılımcılara bilgiler verildi.
Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından, Vaveyla Edebiyat ve Şiir Öğrenci Topluluğu ile Müzik Öğrenci Topluluğu tarafından, Öğr. Gör. Sinem Miraç Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen türkü ve şiir dinletisiyle devam etti.
Etkinliklerin son kısmında ise sinema salonlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan ve 81 ilde aynı anda vizyona giren "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgesel filminin gösterimi yapıldı.

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