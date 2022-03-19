Bayburt’ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Yavuz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ile kamu kurumlarının amirleri ve davetliler katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğin ardından yaptığı konuşmada varlıklarıyla gurur duydukları şehit aileleri ve gazilerle güzel bir birliktelik içerisinde olduklarını söyledi. Şehit ailelerine yönelik düzenlenen etkinliklere büyük bir coşkuyla katılmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Epcim, bu kapsamda birçok şehit ailesi ve gaziyi evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı.

Ziyaretlerinin her defasında Türk Milleti’nin büyüklüğüne yeniden tanık olduğunu aktaran Vali Epcim, “Sizler bize güç veriyorsunuz. Devletimiz büyük bir devlet. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize güzel imkânlar sağlıyor. Bunları yakinen müşahede etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, şehit aileleri ve gazilerle olan birlikteliklerini sürekli devam ettirmek istediklerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun davetlilere özel selamını ileten Vali Epcim şöyle devam etti: “Memleketimiz epey zamandır siyasi vesayetten kurtuldu. Şu an tekbir vesayet kaldı; ekonomik vesayet. Ekonomik vesayeti de aştığımızda biz şuna inanıyoruz ki memleketimiz ve milletimiz çok daha iyi noktalara gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde inşallah milletimizin çok daha müreffeh bir şekilde bu yolda yürüyeceğine inanıyoruz. Bu yolda şehit ailelerimiz ve gazilerimizin de bizlerle birlikte olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şehitleri hayır, rahmet ve minnetle andığının altını çizen Vali Epcim, yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de canlarını bu topraklar uğruna verenlerin yakınlarıyla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Başkan Pekmezci, yarınlardan ümit var şekilde yaşayabilmelerini Çanakkale’de fedakârlık gösterenlere borçlu olduklarına vurgu yaparak, “Rabbim bu cennet vatan için hayatlarını feda edenlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu topraklar için kanlarını topraklara gark edenleri de huzurlarınızda minnetle yad ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde birlikte olma umuduyla sizleri selamlıyorum.” diye konuştu.

Yemeğin ardından söz alan Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal da şehit aileleri ve gaziler adına Vali Epcim ile eşine teşekkürlerini bildirdi.

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