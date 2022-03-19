Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çoruh Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Tarih Öğretmeni İsmihan Şahin tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Şahin, programda tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale’nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Şahin, “Güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Ulusu’nun belirleyici rol oynadığı, kahramanlık ve fedakârlığının doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesidir.” dedi.

Şahin, Çanakkale Savaşı’nın Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı savaşlarından biri olduğunu ve Türk Milleti’nin bu savaşta düşmanlarına vatan ve bayrak sevgisinin ne demek olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

Şahin’in konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından şiirler okundu, Türk Milleti’nin fedakârlığı tiyatro olarak anlatıldı.

Öğrencilerin Çanakkale Zaferi’ne ilişkin koro halinde seslendirdiği türkülerle programa devam edildi.

Çanakkale konulu yarışmalarda derece elde eden öğrencilere Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.