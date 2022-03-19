Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Kar yağışının aralıklı etkili olduğu Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Bayburt'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Kar ve tipiden kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

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