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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Nevruz Bayramı kutlandı

İHA

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

Bayburt’ta Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı Bayburt’ta coşkuyla kutlandı.
Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılanan Nevruz, Bayburt’ta büyük bir heyecan ile karşılandı.
Baharın gelişinin simgesi olan Nevruz, Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevruz etkinlikleri kapsamında Bâbertî Külliyesinde bir araya gelen öğrenciler, akademisyenler ve idari personeller, ateş üzerinden atlayarak keyifli anlar geçirdi. Nevruz etkinlikleri, Nevruz ateşinin yakılmasının ardından örste demir dövme, geleneksel okçuluk gösterisi, müzik dinletisi, Bayburt 21 Şubat Atlı Spor Kulübü tarafından hazırlanan atlı gösteri ve çeşitli oyunların oynanması ile devam etti.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bugün burada Nevruz töreniyle birlikte olmaktan, asırlar boyunca devam eden kutlamaların ve Türk dünyasının en önemli destanlarından olan Ergenekon destanının tekrar burada yaşatılmasından mutluluk duyuyorum. Hepinizin Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi.
Kutlamalara Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve İl Defterdarı Yüksel Ertekin, akademik ve idari personel, öğrenciler katıldı.
Nevruz Kutlamaları, Bayburt Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramının ardından sona erdi.

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