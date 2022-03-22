Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: "6 senedir dua ediyorum bir kere rüyamda görmek için"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: "6 senedir dua ediyorum bir kere rüyamda görmek için"

İHA

Şehit annesinin sözleri yürekleri dağladı: "6 senedir dua ediyorum bir kere rüyamda görmek için"

Bayburtlu şehit Serkan Saka'nın annesi Songül Saka oğluna duyduğu özlemi "Serkan'ı çok özledim, tek isteğim bir an önce şehit oğluma kavuşmak" sözleriyle dile getirdi.
Bitlis’ten Muş Havalimanı'na giderken, Muş’un Hasköy ilçesinde 2015 yılında yaşanan trafik kazası sonucunda Polis Memuru Serkan Saka şehit olmuştu. Aradan geçen 6 yılın ardından sonra ilk kez konuşan anne Songül Saka, oğlunu rüyasında görmenin hayaliyle yaşadığını dile getirerek, "Rüyalarıma gelmiyor, 6 senedir Allah'a dua ediyorum Serkan rüyalarıma gelsin. Çok özledim, çok" dedi. Şehidin abisi Akıner Saka ise kardeşinin şehit olacağını hissettiğini söyleyerek, "Biz zaten hazırlıklıydık, şehit olacağının manevi işaretlerini almıştık annem hariç hemen hemen hepimiz hissediyorduk. Serkan şehit olmadan önce rüyamda görmüştüm, yüreğim sıkışıyordu, kardeşimi arayıp namazlarını aksatma Serkan diye hatırlatmalarda bulunuyordum. Kısa bir süre sonra da şehit olduğu haberi geldi" ifadelerini kullandı.
"Eşinden menemen istemişti yavrum yiyemedi"
Göreve gitmeden önce eşinden menemen istediğini ve son isteğinin menemen olduğunu gözyaşlarıyla dile getiren Songül Saka, "Göreve gitmek için sabah erkenden uyanıyor Serkan, torunum Zeynep'i öpüp, sevip evden çıkıyor. Telefonla eşini arıyor, 2 saatlik görevim var, 2 saat sonra geleceğim sen menemen yap, gelince kahvaltı yapalım diyor. Eşi de gelirken salatalık getir diyor ona cevap veriyor, daha sonra gelinim Fatma yumurta istemek için mesaj atıyor cevap gelmiyor. Telefonla arıyor ulaşamıyor. O sırada kaza yapmış yavrum, telefonu kapalı bir daha da haber alamadık" şeklinde konuştu.
"2,5 yıllık evliydi, 15 aylık kızı vardı"
"Torunum Zeynep, babası şehit olduğunda 15 aylıktı, Zeynep kuzum yetim kaldı" diyen Saka, "2,5 senelik evliydi, şehit olduğu zaman 1,5 yaşındaydı kızı, daha bebekti yavrumun yavrusu. Ne zaman asker, polis görsem, şehit haberlerine denk gelsem televizyonda aynı o günleri, o duyguları yeniden yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun şehit şehit olmasının ardından eve kapandığını dile getiren anne, eşinin vefat etmesinin ardından bir de evlat acısı yaşadığını, dünyasının karardığını söyledi.
"Serkan'ın hasretiyle yanıyorum, bir an önce oğluma kavuşmak istiyorum"
6 yıldır gözüne uyku girmediğini, her gün dua ettiğini ifade eden anne, "6 yıl oldu bu yaz 7'nci senesine girecek. 6 yıldır günler nasıl geçiyor bilmiyorum dinlediğim bir türküde bile yavrum aklımda oluyor, onun hasretiyle, hayaliyle yatıp kalkıyorum şehit olduktan sonra hepten dünyam karardı, onun hasretiyle yanıp, kavruluyorum istiyorum bir an evvel Serkan’ıma kavuşayım, bu hasretlik son bulsun" sözlerini kullandı.
"Polisler, sağlıkçılar kapıya gelince orada Serkan'ın şehit olduğunu anladım"
Oğlunun şehit olduğunu herkesin bildiğini belirten anne, durumu kendisinden üzülmemesi için sakladıklarını dile getirdi. Polislerin, sağlıkçıların eve gelmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu anlayan anne, "Oğlum Akıner gelinimi aradı orada Serkan'ın şehit olduğunu söyledi ama gelinim bana hiçbir şey söylemedi teyzem misafir gelecek dedi, evi toplamaya başladı. Sonra Akıner eve geldi, Serkan kaza yaptı oraya gidiyoruz dedi, ben ağır yaralı biliyorum oğlumu, herkes toplandı buraya Serkan’dan iyi bir haber bekliyoruz, beni de götürün Serkan'ın yanına dedim kimse götürmedi bekliyorum eve yaralı gelsin onu bakayım ellerimle, sabah bir baktım eve polisler, sağlıkçılar geldi orada anladım oğlum, yavrum Serkan şehit olmuş" diye konuştu.
"Serkan çok cesurdu, çok cesaretliydi"
Oğlunun hayalinin hep askerlik, polislik gibi meslekler olduğunu vurgulayan anne, "Serkan’ım, yavrum çok diri çok atılgandı. Sporunu yapar, ederdi hep polis, asker olmak isterdi merakı bu yöndeydi. Cesurdu, cesaretliydi. Allah kimseye evlat acısı vermesin bizi ayakta tutan, bir nebze teselli eden şehitliği oluyor. Şehidimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu
Bayburt’ta Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Nevruz Bayramı kutlandı
Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya ...
Bayburt’ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu ulaşıma yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu ...
Çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 işçiyi köylüler kurtardı; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Çığ altında kalan paletli kar aracındaki 5 işçiyi ...
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düşme anı kameraya yansıdı Snowtrack içerisindeki 2 işçi çığdan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düşme anı ...
Bayburt’ta kar ve tipi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar ve tipi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.