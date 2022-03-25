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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta karla mücadele sürüyor

İHA

Bayburt’ta karla mücadele sürüyor

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıkla devam ettiği Bayburt’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Bayburt’ta bu sene kış uzadı. Kent merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayburtlular güne araçlarını ve iş yerleri önünü süpürerek başladılar. 52 yaşındaki Bayburtlu Mehmet Bayansal, uzun zaman üzerine ilk defa bu kadar kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve kar yağışının yaşandığını dile getirerek, "Mart ayı geldi hala daha kar var, hala daha hava soğuk. Yaza kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ben 52 yaşındayım bu kadar uzayan, Mart ayında bu kadar kar yağan bir kış görmedim. Ocak, şubat ayında bu kadar kar yağmadı. İnşallah sonu hayır olur, bereketli olur" dedi.
Azem Ziypak isimli vatandaş ise, "Bir an önce yaz gelsin artık" diyerek, "Mart ayının sonlarında olmamıza rağmen her sabah uyandığımızda karla mücadele ediyoruz. Ümit ediyoruz bir an evvel yaz gelir insanlar, çocuklar dışarıya çıkarlar. Kış şartları insanları çok zorluyor, bizlerde kışın maliyetlerinden kurtuluruz. Yaz mevsiminin gelmesini gerçekten dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla kapanan ana ve ara yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürüterek, vatandaşların bir sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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