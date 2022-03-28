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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti

İHA

Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti

Bayburt'ta soğuk kış günlerinin vazgeçilmez etkinliği olan cirit turnuvaları kar üzerinde oynanmaya devam ediyor.
Karlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen Bayburtlular, cirit sahasında yerlerini alarak turnuvayı meraklı gözlerle takip ediyorlar. Küçük, büyük herkesin ilgisini çeken cirit turnuvaları baharın gelmesiyle birlikte sıkça oynanmaya başladı. Bayburt Belediyesi cirit sahasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı yapıldı. Turnuvada kazanan dostluk oldu. Kar üzerinde yapılan cirit müsabakaları yer yer renkli anlara sahne olurken, turnuva kazasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Eski cirit sporcusu olan Abdullah Çağlar isimli vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden dostluk maçına geldiğini dile getirerek, "Çocukluktan beri cirit sporuna hevesliyim. Eski ciritçilerdenim, 30 sene sporcu olarak cirit sporuyla yakından ilgilendim. Şimdi yaşlandım, ciridi bıraktım ama gönül bırakmıyor. Turnuvaları seyretmeye sürekli geliyorum" dedi.
Bayburt Atlı Spor Kulübü başkanı Arif Köprücü ise ata sporu olan ciridi gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Baharın gelmesiyle birlikte biz de cirit maçlarının sayısını artırmaya başladık. Hali hazırda şehrimizde 7 tane cirit kulübü var. Bugünde kulübümüz Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında bir dostluk mücadelesi oldu. Kazasız, belasız maçı bitirdik. Hava biraz soğuktu ama Bayburtlular yoğun ilgi gösterdiler, geldiler. Maç öncesinde, devre arasında ya da maç sonrasında gelen misafirlerimiz at binme şansı buluyor. Çocuklarımız atla, ciritle tanışıyor. Bu vesileyle ata sporumuzu yaşattığımız için gelecek nesillere bu şekilde aktardığımız için açıkçası gurur duyuyoruz. Bir şekilde bu sporu zorluklarına rağmen devam ettirip, gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.
Öte yandan Bayburt Cirit İl Birinciliği önümüzdeki günlerde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından belirlenecek takvime göre yapılacak. Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan turnuvada il birinciliğini kazanan cirit ekibi, Türkiye genelinde yapılacak olan turnuvalarda Bayburt’u temsil edecek.

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