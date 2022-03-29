Bayburt’ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Bayburt İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2022 yılı Afet Tatbikat yılı çerçevesinde AFAD Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta bulunan Gaziler İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Sabahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yangın, afet farkındalık ve deprem sırasında tahliye ve toplanma alanı eğitimi verildi. Eğitim dahilinde senaryo gereği depreme okulda yakalanan öğrenciler tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeği aratmadı.

AFAD ekipleri tarafından eğitimlerin yıl boyunca devam edileceği bildirilerek, “Toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak yapılması gereken doğru şeyleri teorik ve pratik olarak yerine getirmek için toplumda temel bir bilinç oturtmak hayati önemi sahiptir. Bugün okulumuzda afet ve acil durumlarda güvenli tahliye nasıl yapılır bununla ilgili olarak örnek bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen eğitimde daha sonra öğrencilere yangın söndürme yöntemleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

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