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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bayburtlular kendini dışarı attı

İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte Bayburtlular kendini dışarı attı

Bayburt'ta havaların ısınmasıyla birlikte soğuk hava yerini bahar havasına bıraktı. Güneşi ve sıcak havayı fırsat bilen Bayburtlular güneşin tadını çıkardı.
Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının yaşandığı ve dondurucu soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği Bayburt'ta yazdan kalma günler yaşanıyor. Çay bahçelerini dolduran vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çay içerek ve sohbet ederek çıkarıyorlar. Sinan Koçer isimli bir vatandaş, "Baharın gelişini kutluyoruz" diyerek, "Dondurucu soğuklar çok şükür bitti. Havalar mevsim normallerine döndü. Mart ayı karla kışla geldi bizi üşüttü ama mart ayının bitimine sayılı günler kala güneş yüzünü gösterdi. Bizler de eşimiz, dostumuzla birlikte güneşli havanın tadını çay içerek çıkarıyoruz, baharın gelişini bu şekilde kutluyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün meteorolojik değerlendirme raporuna göre, bölgede hava sıcaklıkları 7 ila 10 derece birden yükselecek. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak kar erimeleri sebebiyle meydana gelebilecek heyelan, çığ gibi afetlere karşı uyaran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Hava sıcaklıklarının yarından(Salı günü) itibaren bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Bayburt illeri) artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (7 ila 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

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