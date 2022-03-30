Bayburt’ta ramazan öncesi bakırlar kalaylanıyor Ustasından öğrendiği mesleği yarım asırdır sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta ramazan öncesi bakırlar kalaylanıyor Ustasından öğrendiği mesleği yarım asırdır sürdürüyor

İHA

Bayburt’ta ramazan öncesi bakırlar kalaylanıyor Ustasından öğrendiği mesleği yarım asırdır sürdürüyor

Bayburt’ta bakır, kalay işiyle uğraşan 66 yaşındaki Hanefi Sarıkaya, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 55 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdır bakırı parlatarak geçimini sağlayıp, 4 çocuğunu büyüten Sarıkaya, “Ömrüm yettikçe bu mesleği yaşatmaya devam edeceğim” dedi.
Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya götürülürken son yıllarda bu gelenek artık neredeyse unutuldu. 11 yaşında Zühtü Kurt ustasından mesleğini öğrendiğini söyleyen Sarıkaya, “1967 yılında bu işe çırak olarak başladım ve o yıldan beri bu mesleğe devam ediyorum. Rahmetli Zühtü Kurt ustamdı benim, ondan mesleğimi öğrendim, sağ olsun ustam bizleri zanaatkâr etti, biz de öğrendiklerimizi yaşatarak, bugünlere getirdik” şeklinde konuştu. Bakırcı ustası olarak Bayburt’ta iki kişiden biri olduğunu ifade eden Sarıkaya, “Eski ustalardan, bakırcılardan çok arkadaşlarımız, ustalarımız vardı hepsi vefat etti. O yüzden pek bakırcı ustası kalmadı. Şu an iki arkadaş kaldık bu işi yapan biri Mehmet Öztürk, biri de Hanefi Sarıkaya. İkimizde bu işi devam ettiriyor, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok, ömrüm yettikçe bu mesleği devam ettireceğim”
Bakırcılık mesleğine ilginin azaldığını dile getiren Sarıkaya, arkadaşı Mehmet ve kendisinden sonra bu mesleği kimsenin sürdürmeyeceğine dikkat çekerek, “Bakır, kalay işinde bir ara çok ciddi düşüşler yaşandı ama son 3 yılda ilgi yine arttı. İl dışındaki ve yurtdışındaki gurbetçiler annebabalarının hatıralarını yaşatmak istedikleri için bakır kaplarını, tencerelerini, kazanlarını getirerek kalaylattırmak istiyorlar. O yüzden 34 senedir, özellikle yaz aylarının başında çok yoğun oluyor işlerimiz. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmadı, çırak yetiştiremiyoruz. Çünkü kimse çalışmıyor, hevesi yok. Benim oğlum var mesela bu işe heves etmiyor, heves etse yapar ama farklı işte çalışıyor. Ömrüm yettikçe bu işi ben devam ettireceğim” dedi.

“Herkes esnaf olamaz, esnaf olmak kolay iş değil”
Esnaflık işinin zor ve zahmetli bir iş olduğuna değinen Sarıkaya, “Bazı esnaf arkadaşlarıma diyorum ki müşterilerin malzemesini aldığınızda hemen yapın, müşteriyi bekletmeyin hoş olmuyor, ben bu işe bir esnaf olarak karşıyım. Ben bir iş aldığımda müşteriye şu gün, şu saatte gelin alın diyorum. Olması gereken bu çünkü. Her adam esnaf olamaz, esnaf olmak öyle kolay iş değil, esnaf dediğin sözünün sahibi olacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan 2021 yılının Eylül ayında ‘yılın ahisi’ seçilen Sarıkaya, mesleğine gösterilen duyarlılıktan dolayı kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havaların ısınmasıyla birlikte Bayburtlular kendini dışarı attı
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla birlikte Bayburtlular kendini ...
Bayburt’ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Bayburt’ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere
YEREL HABERLER Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak ...
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti
YEREL HABERLER Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.