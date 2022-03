Milli Eğitim Müdürü Tomar: “İlimizde kütüphanesi olmayan 27 okul kütüphaneye kavuştu“

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, kentte kütüphanesi olmayan 27 okulun kütüphaneye kavuştuğunu belirterek 'Kütüphaneler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Tomar, 'Kütüphaneler Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Halkımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmak amacıyla ülkemizde her yıl mart ayının son haftası "Kütüphaneler Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutan toplum olarak nitelendirilmektedir. "Bilgi Çağı" ve "Bilgi Toplumu'nda en önemli özellik, bilginin ve bilgili olmanın bir güç kaynağı olarak görülmesidir.

Bilgi Toplumu'nun insanı; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiyi kullanan ve edindiği bilgiler aracılığıyla öğrenme ve yaşam arasında ilişkiler kurarak yeni bilgiler üretebilen insandır.

Biz de bunların farkında olarak bakanlığımızın "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi dahilinde ilimizde kütüphanesi olmayan 27 okula kütüphaneye kavuştu. Yeni kazandırılan bu kütüphanelerle birlikte ilimizdeki toplam kütüphane sayısı 129'a çıkarken kütüphanelerdeki kitap sayımız da yaklaşık 150 bine ulaştı.

"Sıfır Atık", israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda Bayburt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sıfır Atık Kütüphanesini hayata geçirerek bu alanda diğer okullarımıza örnek olacak bir projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz her okulumuzu, okulumuzdaki her öğrencimizi hatta her velimizi kitapla buluşturmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kütüphane çalışanlarımız olmak üzere herkesin Kütüphane Haftası'nı kutluyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.”

