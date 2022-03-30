Çığ düşmesi sonucu kapanan Trabzon-Bayburt kara yolu açıldı



Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) TRABZON-Bayburt kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yol ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Trabzon ile Bayburt illerini Araklı ilçesi güzergahından birbirine bağlayan kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkisinde ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-03-30 19:10:58



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