Üniversite adaylarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi

Kariyer Hizmetleri Merkezinin düzenlediği etkinlikle Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum illerinden davet edilen öğretmen ve üniversite adayı öğrencilere yönelik Bayburt Üniversitesi ile ilgili bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda başlayan etkinliğin açılış konuşması Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından yapıldı.

Rektör Türkmen, konuşmasında üniversitenin fiziki, akademik, sosyal ve sportif faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Üniversitenin tanıtım sunumu, Kariyer Hizmetleri Merkezi sunumu, üniversiteden mezun ve aynı zamanda üniversite de görev yapan akademisyenlerin kariyerleri konusundaki konuşmaları ile devam eden etkinlik, katılımcıların kütüphane, kültür merkezi, BUMER ve Spor Bilimleri Fakültesi'ni gezmesiyle sona erdi.

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