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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Otizm Farkındalık Günü kutlandı

İHA

Bayburt’ta Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim otizmli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltıda otizmli bireylerin sorunları konuşuldu, çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Kahvaltıya katılan otizmli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, otizmli birey ailelerinin ağır sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti. Vali Epcim, bu sorumluluğu paylaşma konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Otizm hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasının ailelerin yükünü hafifleteceğine dikkat çeken Vali Epcim, bu yönde yapılacak çalışmaların da önemine işaret etti.
Vali Epcim, kahvaltıya katılan aileler ve otizmli bireylere teşekkür ederek Dünya Otizm Farkındalık Günü anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
Kahvaltı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Kahvaltıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile kurum çalışanları da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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