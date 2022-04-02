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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü

İHA

Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü

2125 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü önderliğinde bir araya gelen Bayburt Bilek Güreşi Takımı Bayburt’a madalyalarla döndü.
Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Başkanı Ünal Çelik, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Tuncay Başaran öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular oldukça başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt’un gururu oldular.
Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Tuncay Başaran, “Başarılı bir şampiyonanın ardından şehrimize madalyalarla döndük. Bu başarıya ulaşmamızda maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca müsabakalar boyunca Eskişehir’de bize misafirperverlik göstererek manevi desteklerini esirgemeyen Eskişehir Bayburt Dernek Başkanı Kıyam Bayram’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Demir bileklerin şampiyonada elde ettikleri dereceler ise şöyle:
18 21 Yaş Gençler Kategorisi:
70 Kilo Sağ Kolda Emirhan Yıldızoğlu Altın Madalya
70 Kilo Sol Kolda Tunahan İlaslan Gümüş Madalya
15 Yaş Altı Bayanlar Kategorisi:
50 Kilo Sağ Kolda Melisa Okumuş Bronz Madalya
Büyük Erkekler Kategorisi:
80 Kilo Berkan Karakaşoğlu Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya
90 Kilo Cabir Çelik Sol Kolda Gümüş Madalya
90 Kilo Vedat Bozbey Sol Kolda Bronz Madalya
90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Bronz Madalya
110 + Kilo Cavit Kahrıman Sağ Kolda Altın Madalya
110 + Kilo Sahip Çağlar Sağ ve Sol Kolda Bronz Madalya
Master Erkekler Kategorisi:
90 Kilo Vedat Bozbey Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya
90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Altın Madalya

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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