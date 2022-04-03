İftar çadırında ilk iftar heyecanı

Bayburt’ta 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Saray Bahçesinde belediye tarafından kurulan iftar çadırında iftar heyecanı yaşandı.
Yüzlerce Bayburtlu belediyenin organizasyonuyla Saray Bahçesinde düzenlenen iftarda pandeminin ardından ilk defa birlikte iftar yapmanın ayrıcalığını yaşarken iftar çadırı yoğun ilgi gördü.
Daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçlar hep beraber açıldı.
İftar çadırında belediyenin organizasyonu ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen iftarlar Ramazan ayı boyunca devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.