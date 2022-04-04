Arıcı barakası yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta arıcı barakası yanarak kül oldu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gençosman köyünde arıcılık işiyle uğraşan Ali Şahin'e ait arıcı barakasında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği barakada yatak, koltuk, televizyon gibi eşyalar küle dönerek maddi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan olayda, itfaiye ekipleri rüzgarın da şiddetli estiği alanda başka bir yangın büyümesine engel olarak yangını kontrol altına aldı.

Sebebi bilinmeyen yangın, olay yeri raporunun ardından netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.