Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam öldü

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bayburt’ta geri geri manevra yapan aracın altında kalan 78 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gençosman mahallesinde yaşanan olayda, bir firmaya ait kamyonetin sürücüsü, geri geri manevra yaparken aracın arkasındaki yaşlı adamı fark etmeyerek çarptı. K.Ş. idaresindeki 69 AJ 765 açık kasa kamyonet, işyeri önünde geri geri çıkarken, yoldan geçen Ömer Hökenek (78) isimli yaşlı vatandaşı fark etmedi. Aracın atında ezilen Hökenek adlı vatandaş çevredekilerin yardımı ile hastaneye kavuşturuldu. Hökenek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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