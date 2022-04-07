Vali Epcim Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finaline katıldı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali Cüneyt Epcim, Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finaline katıldı.

İlahiyat Fakültesi Sadrüşşeria Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma finalinde 9 öğrenci Kur’an tilaveti sundu. Jürinin yarışmacıların tilavetlerini 100 puan üzerinden değerlendirdiği finalde birinciliği İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sait Karaca elde etti. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdulmuttalip Gülsüm ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda birinci tam, ikinci yarım ve üçüncü çeyrek altınla ödüllendirildi.

Ödül töreni yarışmaya katılanlar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.