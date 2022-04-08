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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı

İHA

Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programında polis adayları ile bir araya geldi.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Programa katılan Vali Cüneyt Epcim, orucunu merkezde eğitimlerine devam eden polis adaylarıyla açtı.
Vali Epcim, iftarın ardından polis adaylarıyla sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Öğrencilere eğitimlerinde başarılar dileyerek ibadetlerinin kabulünü temenni etti.
Program sonrası Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel ile incelemelerde bulunan Vali Epcim, geçen yıllarda yapılan 2 bin öğrenci kapasiteli yurdu dolaştı.
Kendisine eşlik eden protokol mensuplarıyla merkezde yaptığı incelemeler sonrasında Günel’e daveti dolayısıyla teşekkür ederek buradan ayrıldı.
Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin Zahit Mahallesi’ndeki yerleşkesinde düzenlenen iftara Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ile kamu kurumlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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