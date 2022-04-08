Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak düşmanı yanılttılar Kıbrıs gazisi Ömer Doğan: "70 yaşındayım şu an askere alsınlar yine giderim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak düşmanı yanılttılar Kıbrıs gazisi Ömer Doğan: "70 yaşındayım şu an askere alsınlar yine giderim"

İHA

Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak düşmanı yanılttılar Kıbrıs gazisi Ömer Doğan: "70 yaşındayım şu an askere alsınlar yine giderim"

Kıbrıs Barış Harekâtında gazi olan 70 yaşındaki Ömer Doğan, Rum askerleriyle sıcak temasta bulunduğu anları aradan geçen 48 yıla rağmen ilk günkü haliyle hatırladığını söyledi. Doğan, “Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak düşman yanıltıldı” dedi.
Savaşın ön saflarında yer aldığını dile getiren Doğan, savaşın zor bir süreç olduğunu söyleyerek, "Biz savaşı yaşadık, son anına kadar yaşadık. İnşallah böylesi olaylara, savaşlara ülkemiz maruz kalmaz" dedi.
O dönem düşman askerlerinin yerini belirlemek için uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak farklı bir savaş taktiği izlediklerini belirten Doğan, savaş sonunda başarılı olduklarını gururla dile getirdi. Birinci harekâtta denizden yüzerek, ateş ederek sahile çıktıklarını vurgulayan Doğan, 2'nci harekatta ise Beşparmak Dağlarının etrafını çevreleyerek düşman askerlerle savaştıklarını belirtti.
"Biz hiçbir zaman Türk askeri olarak kötülük yapmadık, düşman askerleri 40 günlük bebeğe bile acımamışlar"
En iyi savaş taktiği ve tekniğiyle cesurca savaştıklarını, sivillere zarar vermeden savaş kazandıklarını ifade eden Doğan, "Türk askeri olarak hiçbir zaman kötülük yapmadık fakat onlar 40 günlük bebeğe küvette tonlarca mermi sıkmışlar, sonradan gittiğimde de gördüm hala daha kanları duruyor. Kaçtılar sonradan askerler, cesaretleri yoktu, bize karşı direnecek güçleri de yoktu. Biz en iyi şekilde savaş taktiğini uygulayarak, şu andaki Kuzey Kıbrıs bölgesini Türk yurdu olarak topraklarımıza kattık. Zaten tarihte Kıbrıs'ın hepsi Türk yurduydu şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak mevcut" diye konuştu. Savaşa ilişkin anılarını anlatırken duygulanan Doğan, "Türk askerinin silahı güçlü olsun, karnı doysun dünyaya karşı koyar, buna hiçbir güç dayanamaz" dedi.
"Ölürsek şehit, kalırsak gazi zihniyetinde olan bir milletiz"
Mermilerin yağmur gibi yağdığını yine de mermilere rağmen korkmayarak savaştıklarını söyleyen Doğan, "Gemiden sahile çıktığımızda mermiler leblebi gibi başımızdan aşağı yağıyordu, şehit olanlar da oldu yine de Mehmetçik elinde tüfeğiyle beraber o mermilere koşarak gidiyordu. Bizdeki yapı ölürsen şehit, kalırsan gazi. Bu zihniyetle her güce karşı koyarız" dedi.
Kucağında arkadaşının şehit düştüğünü vurgulayan Doğan, "Savaş gerçekten zor bir olay, kucağımda ölen arkadaşım da oldu şehit düşen, Allah hiçbir millete savaş yüzü göstermesin, gururluyum onurluyum şunu da söyleyeyim 70 yaşındayım ben askere alsınlar yine giderim, hiç çekinmem" şeklinde konuştu.
"Ölüme şarkı, türkü söyleyerek gidenleri görüyordum, duygulanmamak elde değil"
Hatıralarını anlatmaya devam eden Doğan, bir asker arkadaşının ayağının savaşta koptuğunu, ayağı olmamasına rağmen şarkılar türküler söyleyerek savaştıklarını belirterek, "Bizim Mehmet'in ayağı kopmuş, atletini çıkarmış dizden bağlamış, bir ucunu da ağacın dalına bağlamış, başının altına da taşı koymuş, ellerini arkadan bağlamış şarkı, türkü söylüyor. Şarkıyla, türküyle ölüme gidenleri görünce insanın duygulanmaması, ağlamaması elde değil. Yani şunu diyorum, Mehmetçiğin kimse önünde duramaz. Allah adına savaşıyor, şehitlik, gazilik mertebesi için savaşıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira
YEREL HABERLER Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira
Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı
Vali Epcim Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finaline katıldı
YEREL HABERLER Vali Epcim Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ...
Bayburt’ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam ...
Vali Epcim fidan dikim etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Vali Epcim fidan dikim etkinliğine katıldı
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ...
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı
Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda ...
Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.