Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

2021 yılının Haziran ayında yayınlanan, Covid19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge, 9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 31804 sayılı Resmi Gazetede “Covid19 Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Kamuda bundan sonra salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak.

Genelgede yer alan ifadeler şu şekilde:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid19 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"

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