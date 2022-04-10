Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi saatlere, eşyalara yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi saatlere, eşyalara yoğun ilgi

İHA

Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi saatlere, eşyalara yoğun ilgi

Bayburt'un antika ihtiyacı 2 kardeşin açtığı antika dükkanında gideriliyor. Dükkanda bulunan tarihi eşyalar farklı illerden vatandaşların da ilgi odağı oluyor.
Tarihi saatler başta olmak üzere antikacıda bulunan eski gazeteler, mobilyalar, Osmanlı döneminde kullanılmış mühürler, pikaplar, plak çalarlar gibi müzik aletleri antika severlerin ilgi odağı oluyor. Köstekli cep saatlerine, el yazımı eserlere ve belgelere vatandaşların daha çok yoğun ilgi gösterdiklerini dile getiren dükkan sahibi Hafizettin Çelik, antika dükkanında tarihi 150200 yıla dayanan köstekli saatlerin bulunduğunu, sıkça bakımları yapılan saatlerin hepsinin sorunsuz bir şekilde çalışır halde olduğunu ifade etti.
Osmanlı İstanbul'unda Rum tüccarın Osmanlı pazarına yaptırdığı cep saatinden söz eden Çelik, "Elimde gördüğünüz saati, Osmanlı döneminde yaşayan Rum tüccar, Osmanlı pazarında yaptırmış. Saatin iç kısmında Johann Paluka StambulPera yazmakta. Tüccar Johann Paluka'ya ait demek, Stambul Pera ise şimdiki İstanbul, Beyoğlu. Yani faaliyet gösterdiği, konumunun olduğu bölgenin ismini saatin kadranına yazdırmış. Saat tek kurmada 8 gün çalışıyor, hebdomas olarak adlandırıyoruz bu tür saatleri. Kadranı damla minelidir, porselen üzerine damla mine işçiliği kullanılmış, altın ve gümüş işlemeli Osmanlı Antikası bir cep saatidir. Takriben 18901910'lu yıllar arasında yapılmış bir saat diyebiliriz. Çalışır durumda, bakımları yapılmış bir Osmanlı antikasıdır" dedi.
Antika dükkanında Osmanlı döneminde kullanılan, dönemin Bayburt muhtarlarının ve sözü geçen Bayburtlu kadınların kullandığı gümüş mühürlerin de bulunduğunu dile getiren Çelik, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait gazete ve belgelerin de yer aldığını ifade etti.
Antika eşyalara ulaşmanın kolay olmadığını belirten Çelik, antika eşyaları antika severlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Aileden gelen bir antika merakımız, bizde bu merakı abimle birlikte ileriye taşıyabilmek için antika dükkanı açtık. Dükkanımızda takriben 150 ile 200 arasında tarihlendirdiğimiz cep saatleri, gümüş eşyalar, objeler mevcut. Haricinde mobilyalar, müzik aletleri, mecmualar, gazeteler, el yazımı eserler, kitaplar olmak üzere çeşitli ürün ve objeyi bulunduruyoruz. Şunu belirtmek isterim, bu tarz antika eşyalara ulaşmak kolay olmuyor. Temiz, düzgün, çalışır vaziyetteki ürünleri bir araya getirmek hiç kolay değil, amacımız bu ürünleri ve objeleri temin ederek antika severlerle buluşturmak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Epcim, iftarını öğrencilerle yaptı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını öğrencilerle yaptı
Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı
YEREL HABERLER Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak düşmanı yanılttılar Kıbrıs gazisi Ömer Doğan: "70 yaşındayım şu an askere alsınlar yine giderim"
YEREL HABERLER Uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan ...
Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira
YEREL HABERLER Bayburt'ta pastırmanın kilosu 350 lira
Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını polis adaylarıyla açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.