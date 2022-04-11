Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

İHA

Vali Epcim Polis Evinde düzenlenen iftara katıldı

Bayburt’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Polis Evinde iftar programı düzenlendi.
Şehit polislerin ailelerinin onur konuğu olarak bulunduğu iftarda Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve eşleri yer aldı.
Şehit aileleri ve gazilerin özel konuk olarak ağırlandığı iftar programında tutulan oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Vali Epcim, iftarını 2016 yılında Şırnak’ta düzenlenen terör operasyonlarında şehadete erişen Polis Özel Harekât Ömür Erbay’ın anne ve babasıyla gerçekleştirdi. Şehit Erbay’ın annesi Neşe ve babası Turgut Erbay’ın ağırlandığı masada İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’da yer aldı.
İftar sonrası şehit aileleri ve gazi polis memurlarına katılımları dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, tüm Emniyet Teşkilatı’nın da 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı.
Vali Epcim şehit aileleriyle bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını ifade etti.
Değişik vesilelerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Vali Epcim, “Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Devletimizin her zaman sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyoruz.” dedi.
Emniyet Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü’nün ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Vali Epcim, “İl Emniyet Müdürümüz Ayhan Bodur’un şahsında tüm Emniyet Teşkilatı’mızın 10 Nisan Polis Günü’nü tebrik ediyorum. Daha nice yıllara diyor, Devleti Ebed Müddet diyenlere buradan selam gönderiyoruz. Şehitlerimizi hayır ve rahmetle yad ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ise pandemi koşulları nedeniyle aileleriyle bir araya gelme fırsatı elde edemediklerini dile getirdi. Bu dönemde iki Ramazan ayını geride bıraktıklarını kaydeden Bodur, daha sık bir araya gelmeyi arzu ettiklerini söyledi.
Düzenlenen iftar programıyla bu temennilerinin gerçekleştiğini belirten Bodur, “Bizi kırmadınız geldiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bizim için kıymetlisiniz, özelsiniz. Siz özel ve kıymetli olduğunuz için biz burada rahatız. Size hizmet etmekten onur duyuyoruz. Her zaman emrinizde olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Nice özel günlerde böyle bir araya gelme ümidindeyiz. Hepinize geldiğiniz için tekrar şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi. Program sonrası Vali Cüneyt Epcim ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, şehit ailelerinin yanına gelerek hal hatırlarını sordu.
İftar programında ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, Şehit Polis Özel Harekat Serkan Saka’nın aile yakınları, Şehit Polis Memuru Hamit Şahin’in aile yakınları, Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un babası Tursun Yavuz, 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ile ailesi ve emniyet personeli de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi saatlere, eşyalara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bayburt'taki antikacıdaki 2 asrı aşkın tarihi ...
Vali Epcim, iftarını öğrencilerle yaptı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını öğrencilerle yaptı
Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı
YEREL HABERLER Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.