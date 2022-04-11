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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar geri geliyor

İHA

Kar geri geliyor

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 2, Ardahan’da 1 derece kaydedilirken, Kars’ta 0, Erzurum’da 2, Bayburt’ta 6, Erzincan ve Iğdır’da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Iğdır’da 22, Bayburt’ta 18, Erzurum, Kars ve Ağrı’da 15, Ardahan’da ise 14 derece olması bekleniyor.
‘Buzlanma ve don uyarısı’
Bölgede gece ve sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
‘Kar erimesi ve çığ uyarısı’
Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
‘Zirai don uyarısı’
Zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.
Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 136, Ergan Kayak Merkezinde 83 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 86 santimetre olarak kaydedildi.

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