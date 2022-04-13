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Bayburt’ta 3 milyar 902 milyon liralık 127 proje yürütülüyor

İHA

Bayburt’ta 3 milyar 902 milyon liralık 127 proje yürütülüyor

Bayburt’ta İl Koordinasyon Kurulu’nun ikinci dönem toplantısı yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının katılımıyla yeni Valilik Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yatırımlara ilişkin koordinasyonu gerektiren durumlar ele alındı. Vali Cüneyt Epcim, toplantıda Bayburt’ta yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca 3 milyar 902 milyon lira tutarında 127 proje yürütüldüğünü söyledi.
Toplantı açılışında konuşan Vali Epcim, pandemi sürecinin zorluklarına rağmen yeni Valilik Hizmet Binası’nın tamamlandığını ve bina içerisindeki belli kısımların aktif biçimde kullanılması kararı aldıklarını söyledi.
Yeni salonda gerçekleştirilen ilk toplantının hayırlı olmasını temenni eden Vali Epcim daha sonra yatırımlara ilişkin bilgi verdi.
Vali Epcim, yatırımcı bölge kuruluşlarınca Bayburt’ta yürütülen 92 projenin 3 milyar 603 milyon lira olduğunu bildirdi. İl kuruluşları tarafından yürütülen 35 projenin ise 299 milyon 569 bin lira olduğunu aktaran Vali Epcim, “Bu yatırımlardan 67 adedi 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 2 milyar 158 Milyon liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 Milyar 396 milyon lira tutarlı 14 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1 proje, İller Bankası Anonim Şirketi (A.Ş.) Bölge Müdürlüğü tarafından 4 Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 1 proje ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 1 proje yürütülmektedir.” diye konuştu.
Vali Epcim’in konuşmasının ardından ilgili kurum temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı çeşitli yatırım alanlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunulması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.
Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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