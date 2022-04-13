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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kar yağışı etkili oluyor

İHA

Bayburt’ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt’ta gece başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.
Nisan ayında yeniden beyaz gelinliğini giyen Bayburt'ta hava sıcaklığı 910 derece birden düştü. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günler yaşanırken, bahar mevsimi iyiden iyiye kendisini hissettirirken, yeni hafta itibariyle Bayburt'ta kar yağışları ve yer yer karla beraber sağanak etkili oluyor. Sıcak ve ılıman hava ise yerini kuru kuru soğuk ve ayaza bıraktı. Nisan ayında uzun zaman üzerine kar yağışını yeniden gören bir vatandaş ise, "Bayağı zaman üzerine Nisan ayında kar yağdığını görüyorum. Bundan 50 sene önce Nisan ayında kar yağmıştı galiba, şimdi yine, yeniden kar yağıyor" dedi. Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü gün içerisinde şiddetli rüzgarlara karşı uyarılarda bulunurken, yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak, güneş etkisini hissettirecek.

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