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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta 3 Uluslararası AB Projesi yürütülüyor

İHA

Bayburt’ta 3 Uluslararası AB Projesi yürütülüyor

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi’nde 3 tane Avrupa eTwinning projesi yürütülüyor.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi’nde yürütülen 3 AB projelerinden iki tanesi kültürel değerler ve kültür konusu üzerine. Bu projelerde öğrenciler kültürlerini tanıtırken aynı zamanda çeşitli web 2.0 araçları kullanıyorlar. Bu sayede teknolojik yeterlilikleri gelişirken, farklı ülkelerden öğrencilerle çevrim içi çalışıyorlar. Böylece hem İngilizceyi kullanıp İngilizce yeteneklerini geliştiriyor hem de dil öğrenme isteği ve farkındalığı oluşuyor. Yapılan etkinliklerde öğrenciler ortak çalışmalarla sanal müze oluşturarak ortak şiir yazıyorlar. Kültürel kıyafetleri, yemekleri, festival ve törenleri tanıtıyorlar.
Üçüncü projede ise medya okuryazarlığı konusu çalışılıyor. Öğrenciler bu projede karışık ülke takımlarıyla dijital sınıflar oluşturuyor, yaptıkları çalışmaları beyin fırtınası etkinlikleri ile pekiştiriyorlar. Çeşitli web 2.0 araçları kullanarak sık kullanılan sosyal medya hakkında bilinen yanlışları sunuyor ve doğru kullanımını da göstermek amaçlı sunu yarışmaları gerçekleştiriyorlar. Telif hakkı ve güvenli internet kullanımı toplantılarına katılıp internet etiği hakkında bilgi sahibi olarak, günümüzün dünyasında çok önem kazanan bilgi güvenliği ve doğru haber konularında çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Ayrıca, bu çerçevede sosyal medya güvenliği ve doğru sosyal medya kullanımı konusunda etkinlikler düzenleyerek sosyal medyayı bilinçli kullanmayı amaçlıyorlar. Proje çerçevesinde düzenlenen emoji etkinliğinde ise emojilerin farklı ülkelerdeki anlamları konusunda çalışmalar yaparak kültürün, insanların dünyayı ve sembolleri anlamlandırması üzerindeki etkisi konusunu öğreniyorlar.
Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Tuba Akıllı’nın kurucu olarak yürüttüğü projelere öğrenciler katılırken hem eğleniyor hem de dil ve teknolojik yeterliliklerini arttırıyorlar.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ise projelere katılan öğretmen ve öğrencilere projelerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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