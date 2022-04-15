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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta ramazanda “Onbeşi“ geleneği yaşatılıyor

İHA

Bayburt'ta ramazanda “Onbeşi“ geleneği yaşatılıyor

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yılda devam etti.
Bayburt'ta asırlardır sürdürülen “Onbeşi” geleneği pandemi süreci nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu sene yeniden devam etmeye başladı. Her yıl Ramazan ayının 15'inci gününde çocuklar poşetlerini alıp kapı kapı gezip, onbeşi diyerek şeker, fıstık, çikolata gibi hediyeler topluyor. Asırlardır süre gelen “Onbeşi” geleneği bu yıl çocuklar tarafından coşkulu bir şekilde yaşatıldı. Bayburt'un her bir köşesinde kutlanan gelenek, Bayburtlular tarafından sevilerek, yaşatılmaya çalışılıyor.
Bayburt Belediyesi ise çocuklara poşetler içerisinde kuruyemiş, çikolata, bisküvi gibi çocukların seveceği şekerlemeleri poşetlerle dağıtarak ikramda bulundu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Onbeşi” geleneğinin asırlık bir gelenek olduğunun altını çizerek, "Asırlardan beri devam eden bir geleneği bugün burada Ramazan'ın 14'üncü günü yani 15'i olarak tabir edilen bir günde yeniden çocuklarla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu geleneksel dokunun, kültürün devamı bizim için çok önemli artık çocuklarımız onbeşiyi dört gözle bekliyor, bir taraftan oruçlarını tutuyorlar, bir taraftan da onbeşi gecesinde bu mutluluğu beraber paylaşıyoruz. İnşallah bu asırlardır devam eden geleneğimiz, bizim köklü kültürümüz hep bu şekilde devam eder" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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