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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor

İHA

Bayburt’ta AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kız öğrenci yurdunda ‘Afet Farkındalık ve Afet Gönüllülük Sistemi’ bilgilendirmesi eğitimi vererek farkındalık oluşturuyor.
Acil durum anlarında aranması gereken numaraların hatırlatıldığı eğitimde AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında katılımcılar bilgilendirilirken, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği de katılımcılara aktarıldı. Yapılan eğitimler ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık oluşturmak, bireyler ile yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alınabilecek temel önlemleri paylaşmayı amaçlanıyor. Bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışmalara katkı sağlayan AFAD Gönüllüleri, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı ilke olarak görüyor.
Bu çerçevede, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 2022 Destek AFAD Gönüllüleri Projesi dâhilinde, Ağlarbaba Kız Öğrenci Yurdu’nda yurt personeline, Gönüllülük Sistemi, Afet Acil Mobil Uygulaması ve afet çantası konularında bilgi verilerek, ilgili konuları kapsayan broşürler dağıtıldı.

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