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Aşık geleneğinin yaşatıldığı Bayburt'ta aşıkların atışması Ramazan gecelerini şenlendiriyor

İHA

Aşık geleneğinin yaşatıldığı Bayburt'ta aşıkların atışması Ramazan gecelerini şenlendiriyor

Unutulmaya yüz tutmuş olan aşıklar atışması Bayburt'ta Ramazan gecelerinin vazgeçilmez etkinliklerinden biri oluyor.
Bayburt’ta organize edilen aşıklar gecesine Bayburtlular yoğun ilgi gösterdi. Taşhan'da (Bedesten) gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren programda Aşık Süphani, Aşık Rahim Sağlam, Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Murat Piroğlu türküler söyleyerek, atıştılar. Düzenlenen geceden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar bu tür etkinliklerin devamının gelmesini istediklerini dile getirdiler.
Aşıklık geleneğinin önemli bir gelenek olduğunu söyleyen ve bu geleneği yaşatma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Aşık geleneği Türk Edebiyatında önemli yer edinmiş bir konudur. Yıllardan beri Bayburt'ta bu geleneksel doku devam ediyor. Özellikle Ramazan aylarında aşıklar atışmasını halkımızın en iyi eğlence unsurlarından biri olarak görmekteyiz ve bu dokunun da uzun vadede devam etmesi bizim için çok önemli" dedi. Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ise düzenlenen geceden Bayburt Vakfı olarak memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Bugün burada aşık geleneğini, atışma geleneğini katılan herkesle beraber yaşadık. Aşıklarımız atıştılar, maniler söylediler, türküler söylediler, vatan, özlem türküleri söylediler. İyi bir gece oldu, iyi bir şenlik oldu. Biz Bayburt halkı olarak, Bayburt halkının bir parçası olarak, Bayburt Vakfı olarak bu hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Daha da geliştireceğiz, daha iyi hizmetler yapacağız, bu hizmetlerin daha da çeşitlendirildiğini ilerleyen zamanda halkımız görecek" şeklinde konuştu.
Düzenlenen geceye, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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