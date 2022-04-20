Bayburt’ta bin 500 meyve ile bin tane gül fidanı toprakla buluştu

Bayburt’ta hayırseverler tarafından belediyeye bağışlanan meyve ve gül fidanları toprakla buluşturuldu.

İçerisinde elma, kiraz, şeftali, dut ve cevizin yer aldığı bin 500 adet meyve fidanı ile bin adet gül fidanının dikimleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, hayırseverler Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ile Muhammet Ali Küpelioğlu ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Belediyeye ait Saklı Cennet Tatil Köyü mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikiminden sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bugün burada hayırsever vatandaşlarımız Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ve Muhammet Ali Küpelioğlu tarafından belediyemize bağışlanan bin 500 adet meyve fidanı ile bin adet gül fidanını toprakla buluşturduk. Bizim Bayburt Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesi yeşille iç içe bir Bayburt. Yeşilin her tonunu şehrimizde görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek inşallah. Gelecek nesillere modern kent kimliğine kavuşmuş yemyeşil bir Bayburt bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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