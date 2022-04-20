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Bu fotoğraflar dün çekildi: İki insan boyu kar Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

İHA

BayburtTrabzon arasında kar nedeniyle yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolu ile yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Güzergahların bazı kesimlerinde kar kalınlığı 6 metreyi buluyor.

Bu fotoğraflar dün çekildi: İki insan boyu kar Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

BayburtTrabzon arasında kar nedeniyle yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolu ile yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Güzergahların bazı kesimlerinde kar kalınlığı 6 metreyi buluyor.
Trafik yoğunluğunun azlığı ve kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında yaklaşık 5 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan Soğanlı Dağı güzergahındaki yolda aralıklı karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, BayburtTrabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makineleriyle çalışmalarını yürütüyor.
Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan yaylalara da vatandaşların ulaşabilmesi için bölgede çalışma sürdürüyor.
Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağlarının dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahta ekipler Haziran ayına kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

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