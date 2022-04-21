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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

İHA

Bayburt'ta şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Bayburt’ta şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Bayburt Belediyesince düzenlenen programda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Başkan Pekmezci iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirlerine hoş geldin dedi. Daha sonra ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.
İftarın ardından konuşma yapan Pekmezci, "Bugün burada mübarek ramazan ayının sonuna doğru şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada bulunmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Hayatlarını bu milletin ve devletin bekası için veren, can verenlerin, kan verenlerin aileleriyle bir arada olmak ayrı bir mutluluk kaynağı. Onlar bayrak inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatan topraklarına namahrem eli değmesin diye hayatlarının baharında toprağa düşen yiğitlerin sahipleri. Onlar bizim baş tacımız. Ramazan ayındayız, onlar iftarlarda, sahurlarda kandiller yansın diye, onlar ezan sesleri gök kubbeyi çınlatsın diye can verdiler. Onlar hayatlarını bu milletin geleceği ve bekası, çocuklarımızın özgürce yaşamaları için verdiler. Kendilerine minnet duyuyoruz. Şehit ailelerimizin her zaman emirlerinde ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, iftar soframıza iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise değişik vesilelerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini söyledi ve iftar yemeğini organize ederek şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelmelerine vesile olmasından dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür etti.
Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal da iftar organizasyonundan dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Vali Epcim ve Başkan Pekmezci çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, MHP Bayburt Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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