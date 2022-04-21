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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5.7'lik deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

5.7'lik deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Bayburt İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı dahilinde yapılan deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereği Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımlarıyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi binasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, afetlere müdahale edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, afet öncesi ve sonrasında uygulanacak uygulamalar ve yöntemler sırasıyla Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan tarafından anlatıldı. Masa başı tatbikatının ve bilgilendirme faaliyetinin ardından saha tatbikatına geçildi. AFAD cep deposunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 5.7 şiddetinde 33 saniye süren bir deprem meydana geldi. AFAD gönüllülerinin deprem tatbikatında enkaz altında kalan yaralıların yakınları rolüyle olaya tepki vermesi gerçeği aratmadı. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesi de izleyenlerin takdirini topladı. Enkaz altından yaralı çıkarma, yangın söndürme, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürülmesi işlemlerinin yapıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.
Afet durumunda yaşanabilecek tüm olaylar tatbikatta gerçekleştirilirken, ekiplerin olaylara müdahale ederken nelere uyması gerektiği pekiştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen tatbikat, sorunsuz şekilde sona erdi.
AFAD Müdürü Adil Arslan, sorunsuz ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bugün TAMP Bayburt masa başı ve saha tatbikatını gerçekleştirdik. Bütün çalışma gruplarımız bu tatbikatımıza katılım sağladı. Başarılı bir çalışma oldu, bütün çalışma gruplarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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