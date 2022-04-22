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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

İHA

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.
TÜİK, hanehalkı yurtiçi turizm istatistik verileri açıkladı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,9 artarak 10 milyon 706 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 80 milyon 378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu.
Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %23,2 artarak 52 milyon 774 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %2,2 azalarak 458 milyon 872 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2021 yılında 8,7 gece oldu.
“Seyahate çıkanlar, 11 milyar 497 milyon 945 bin TL harcadı”
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %98,7 artarak 11 milyar 497 milyon 945 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %93,4'ünü 10 milyar 744 milyon 441 bin TL ile kişisel harcamalar, %6,6'sını ise 753 milyon 504 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 074 TL oldu.
Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin TL oldu. Bu harcamaların %91,2'sini 53 milyar 9 milyon 281 bin TL ile kişisel harcamalar, %8,8'ini ise 5 milyar 95 milyon 471 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1 101 TL oldu.
Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %32,6 ile yeme ve içme harcamaları, %31,5 ile ulaştırma harcamaları ve %10,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %82,8, ulaştırma harcamalarında %90,6 ve konaklama harcamalarında ise %146,8'lik artış görüldü.
Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %31,4 ile yeme ve içme harcamaları, %26,3 ile ulaştırma harcamaları ve %14 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %54,7, ulaştırma harcamalarında %62,6 ve konaklama harcamalarında ise %118,9'luk artış görüldü.
Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %61,6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %23,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile %7 ile "sağlık" yer aldı.
Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %58,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %30,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.
“Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı”
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 628 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 532 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 270 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 305 milyon 542 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 84 milyon 814 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 34 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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