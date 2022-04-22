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Rektör Türkmen, Aydıntepe MYO öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu

İHA

Rektör Türkmen, Aydıntepe MYO öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun da katıldığı iftar yemeğinde Rektör Türkmen’e, eşi Dr. Büşra Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreter Yardımcısı Cuma Aytemur, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Yaşar Erdoğan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım ile akademik ve idari personeller eşlik etti.
İftar yemeğinin ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Türkmen, öğrencilerin taleplerini dinleyerek onların isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal aktivitelerini ve kişisel gelişimlerini de önemsediklerini dile getiren Rektör Türkmen, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

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