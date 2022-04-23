Bayburt Belediyesinden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Bayburt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenledi.

Saray Bahçesi’nde bulunan belediyenin etkinlik çadırında gerçekleştirilen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocukların neşesine ve heyecanına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de ortak oldu.

Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak misafirlerine hoş geldin dedi ve yüzlerce çocuğun katıldığı şenlikte miniklere iyi eğlenceler diledi.

Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından Ufuk Kalekahyası tarafından canlandırılan Ramazan davulcusu oyununda çocuklar çeşitli maniler okudular.

Daha sonra Genel Sanat Yönetmenliğini Bülent Erdaş’ın yaptığı belediyenintiyatro ekibi tarafından palyaçolar eşliğinde mumya, balon patlatma ve balon şişirme oyunları oynandı.

Çocukların oldukça eğlenceli anlar yaşadığı şenlik, Ufuk Kalekahyası tarafından Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Hacivat Karagöz Gölge Oyunu oynanmasıyla sona erdi.

Program girişinde tüm çocuklara üzerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun yazılı kırmızı beyaz balonlar ve Türk Bayrağı verilirken oyunlara katılan çocuklara günün anısına kitap hediye edildi.

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