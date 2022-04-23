Bayburt Belediyesinden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesinden 23 Nisan Çocuk Şenliği

İHA

Bayburt Belediyesinden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Bayburt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenledi.
Saray Bahçesi’nde bulunan belediyenin etkinlik çadırında gerçekleştirilen programda çocuklar doyasıya eğlendi.
Çocukların neşesine ve heyecanına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de ortak oldu.
Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak misafirlerine hoş geldin dedi ve yüzlerce çocuğun katıldığı şenlikte miniklere iyi eğlenceler diledi.
Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından Ufuk Kalekahyası tarafından canlandırılan Ramazan davulcusu oyununda çocuklar çeşitli maniler okudular.
Daha sonra Genel Sanat Yönetmenliğini Bülent Erdaş’ın yaptığı belediyenintiyatro ekibi tarafından palyaçolar eşliğinde mumya, balon patlatma ve balon şişirme oyunları oynandı.
Çocukların oldukça eğlenceli anlar yaşadığı şenlik, Ufuk Kalekahyası tarafından Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Hacivat Karagöz Gölge Oyunu oynanmasıyla sona erdi.
Program girişinde tüm çocuklara üzerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun yazılı kırmızı beyaz balonlar ve Türk Bayrağı verilirken oyunlara katılan çocuklara günün anısına kitap hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
YEREL HABERLER Bayburt’ta göçmen çocukların 23 Nisan sevinci
23 Nisan valilerinden akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı uyarısı
YEREL HABERLER 23 Nisan valilerinden akran zorbalığı ve teknoloji ...
Başkan Pekmezci’nin koltuğuna oturan küçük öğrencinin ilk talimatı okul yollarının asfaltlanması oldu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’nin koltuğuna oturan küçük öğrencinin ...
Rektör Türkmen, Aydıntepe MYO öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER Rektör Türkmen, Aydıntepe MYO öğrencileriyle iftar ...
Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı
YEREL HABERLER Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde ...
Bayburt jandarması çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Bayburt jandarması çocukları sevindirdi
5.7'lik deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER 5.7'lik deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
Pide ustalarının 200 derece ateş başında ramazan mesaisi
YEREL HABERLER Pide ustalarının 200 derece ateş başında ramazan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.