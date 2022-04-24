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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

İHA

Bayburt'a 15 kilometre uzaklıktaki Konursu köyünde asırlık mukabele geleneği köy halkı tarafından yaşatılıyor.

210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

Bayburt'a 15 kilometre uzaklıktaki Konursu köyünde asırlık mukabele geleneği köy halkı tarafından yaşatılıyor.
Konursu'da çivi ve tutkal kullanılmaksızın birbirine geçmeli olarak inşa edilen 210 yıllık ahşap Ulu Cami'de asırlardır sürdürülen mukabele geleneği devam ettiriliyor. Ramazan ayında yöre insanlarının bir araya gelerek camide Kur'an okuduğu mukabele geleneği, 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. Pandemiden dolayı camilerin kapatılması asırlık geleneğe gölge düşürürken, camilerin yeniden ibadete açılmasıyla köy sakinleri asırlık geleneğine kavuşmuş oldu.
Ramazan ayı boyunca iki asırlık camide sabah namazından önce ve öğlen namazından sonra mukabele okunuyor. Cami cemaati asırlık geleneklerini yaşatma gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, uzun yıllardır devam eden mukabele geleneğini bu yıl camide gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Tarihi camide okunan mukabeleyi Ramazan ayı boyunca aksatmadan sürekli takip ettiğini belirten Orhan Kavalcı, "Burası çivisiz camimiz. Yapımında hiçbir şekilde çivi kullanılmadan, farklı bir mimariyle yapılmıştır. 210 yıllık bir tarihi var. 60'lı, 70'li yıllarda bu köyün camisinden senede en az 30 tane hafız mezun olurdu. Senelerdir bu camide mukabele okunur. Biz de yılardır süregelen bu geleneğimizi camimizde yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.
Konursu köyü sakinlerinden Selim Köklüoğlu ise, asırlardır yaşatılan mukabele geleneğini gelecek kuşaklara aktarma gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, "210 yıllık tarihi çivisiz camimizde gelenek haline gelmiş olan mukabele geleneğini biz de cemaat olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Sabah namazından önce, öğlen namazından sonraki mukabelemiz Ramazan boyunca devam edecek. Bizler elimizden geldiğince mukabeleye katılmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçmişten bugünümüze kadar bozulmadan gelen bu mukabele geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

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