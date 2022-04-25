Aydıntepe’de sürü yönetimi kursu

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” kursu devam ediyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt tarafından verilen “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” kursunda kursiyerlere, koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme, bakımını yapabilme, bulaşıcı, yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme yeteneği kazandırılırken, verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak. Kurs boyunca sürekli soru cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ele alınırken, kurs sonunda yapılacak sınavdan başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Kursa katılan üretici çiftçiler bu tür eğitimlerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, kursların ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar sağlayacağına inandıklarını söylediler.

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