Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir”

İHA

Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayarak, “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir” dedi.
Başkan Pekmezci mesajında, "İslâm âlemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazanı Şerif’in kalbi olan mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayını on bir ayın örneği ve sultanı kılan yüce Rabbimiz, Kadir Gecesi’ni de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Kur’an’ın kadir ve kıymetini bilmekten, Kur’an’la hayatı anlamlandırmaktan geçmektedir.
Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir. Peygamberimiz, 'Her kim inanarak, sevabını da Allah'tan dileyerek Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur' buyurmuştur.
Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi’nin milletimize, Türkİslam âlemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda yaşatılıyor Ermenilerin saldırıları karşısında su kuyularına kendilerini atarak hayatlarını kaybeden Müslüman Türk kadınlarının ismi İffet Anıtı'nda
YEREL HABERLER Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda ...
Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle ...
Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara ...
Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı
Bamsı Beyrek Seyir Terası için çalışmalar aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Bamsı Beyrek Seyir Terası için çalışmalar aralıksız ...
Aydıntepe’de sürü yönetimi kursu
YEREL HABERLER Aydıntepe’de sürü yönetimi kursu
Bayburt’ta 2022’nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2022’nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.