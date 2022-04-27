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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"

İHA

Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği kariyer söyleşisinde, Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk devlet geleneğinden bahsederek, gençlere gelecek planları ile ilgili önerilerde bulundu. Bakan Bilgin, "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gümüşhane ziyaretinin ardından bir dizi programa katılmak için Bayburt'a geldi. İlk olarak Baberti Külliyesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda üniversite öğrencileriyle kariyer söyleşisinde bir araya gelen Bilgin, Türkiye'nin ekonomide ve sanayide önemli yatırımlar yaptığını söyleyerek, Dünyada ve Avrupa’da Türkiye'nin ray ve jet motor üreten birinci ülke olduğunu dile getirdi.
"Sanayi bilgidir, sanayi teknolojidir, sanayi üretimdir" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Bilgin, "En büyük müşterimiz Avrupa, Türkiye Avrupa'ya sanayi ürünü satıyor. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 11 büyüdü" dedi.
"Yeni istihdam programı başlattık"
Gençlere iş kollarında istihdam müjdesi veren Bilgin, "Biz Çalışma Bakanlığı olarak yeni bir istihdam programı başlattık. Yeni mesleklerle, üniversitelerle işbirliği halinde sizleri işletmelerle, büyük şirketlerle, kurumsal yapılarla karşı karşıya getireceğiz, onların bünyesinde sizi işe almalarını, istihdam etmelerini sağlayacağız. 3 ay ya da 6 ay parasını biz vereceğiz. Programımızın adı üretim sürecine katılım programı bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız üniversitedeki bütün arkadaşlarımızın bu sürece katılarak hem üretimle tanışmalarını, hem bilgi teknolojileriyle tanışmalarını, hem de bireysel olarak sorumluluk almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Bayburtlulara getirdiğini belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza Bayburt'a geleceğimi kendisine ilettiğimde, Bayburt'ta karşılaştığın herkese, gençlere selamlarımı ilet, Türkiye'nin aşamayacağı engel olmadığı düşüncemizi onlarla paylaş dedi. Türkiye büyük bir ülkenin adıdır, bu ülkenin, bu büyük ülkenin geleceğinin de büyük olacağına emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen, 1 saate yakın süren konuşmasının ardından Bakan Bilgin'e hediyeler takdim etti. Rektörü Türkmen, Bayburt Üniversitesi'nin Ankara'daki hamisi diye hitap ettiği Bakan Bilgin'e üniversiteye katkılarından ötürü teşekkür etti.
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katıldı.
Üniversitedeki söyleşisinin ardından Aydıntepe ilçesine hareket eden Bakan Bilgin, daha sonrasında valilik ve belediyeye ziyaret gerçekleştirip Cumhuriyet Caddesi'nde halk iftarına katılacak.

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