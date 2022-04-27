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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla iftar yaptı

İHA

Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla iftar yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla iftar yaptı.
Bayburt'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Bilgin, daha sonra Valilik tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen halk iftarına katıldı.
Ezanın okunmasıyla birlikte açılan oruçların ardından, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bir konuşma gerçekleştirdi. Epcim, yaptığı konuşmada "Bugün burada çok değişik kesimlerden insanımız var. Şunu söylemek istiyorum, Bayburt Anadolu irfanının kalesi bir şehir, Anadolu'nun güzelliklerini yaşatan bir şehir. Biz hep böyle devam edelim, bir olalım birlik içerisinde olalım. Bayburt'ta Ramazan ayı bir başka geçiyor, Bayburtlular bu konuda çok hassas davranıyorlar, ben tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum, burada herkesin huzurunda da bakanıma katılımları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Epcim'in ardından Bakan Bilgin, Bayburt ile ilgili müjde vereceğini söyleyerek konuşma yaptı. Bilgin, Kop tünelinin kısa sürede bitirileceğini ve GümüşhaneBayburt havaalanının sene sonunda kullanıma açılacağı müjdesini verdiği hitabında şöyle konuştu: "Buraya gelirken Cumhurbaşkanımızın sizlere sadece selamını getirmedim, aynı zamanda Bayburt ile ilgili bir kaç müjdeyi de iletmek görevim, boynumun borcu. Onun selamıyla birlikte bu müjdeleri de sizinle paylaşmak istiyorum ilki şu, yıllardır hepimizin merakla beklediği, bir an önce açılsın istediği Kop tünelini bu sene sonunda, yeni yılın ilk 3 ayında tamamlanacağının müjdesini vermek istiyorum. Tabii ulaşım bizim için çok önemli, Kop tüneli, Zigana tüneli çok önemli. Bunlar bizi Türkiye'nin her yerine bağlayan adeta bir ağ örtüsü bu ağın içine katılmak Türkiye'nin ekonomisine katılmak, Türkiye'nin toplumsal hayatına, siyasi hayatına, Türkiye'nin kültürel etkileşimine katılmak demektir. Dolayısıyla Kop tüneli bize Erzurum'u yakınlaştıracak, Zigana tüneli bize Karadeniz'i yakınlaştıracak. Çok önemli bir müjde daha var o da, GümüşhaneBayburt havayolunun açılması, hava meydanının tamamlanması. Cumhurbaşkanımız bu konuda da talimat verdi, bu yılın sonuna kadar en geç Şubat dedi, Şubat ayında havaalanının açılışına geleceğiz. Gümüşhane ve Bayburt ortak bir havaalanıyla Türkiye'nin her bir yerine hava yoluyla bağlanmış olacak"
Programa, Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücadağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da katıldı.
Konuşmaların ardından yemek, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bilgin, Bayburt programını tamamlayarak, Ankara'ya dönmek için yola çıktı.

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